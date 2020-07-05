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В «Мерседесе» не иcключили перегрева машины из-за новой чёрной ливреи

В «Мерседесе» не иcключили перегрева машины из-за новой чёрной ливреи
Авто / Формула-1 0

Глава автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф согласился с предположением журналистов, что, теоретически, изменение гоночной ливреи немецких болидов с серебряной на чёрную может привести к проблемам с перегревом. Вольф признался, что пока не ясно, приведёт ли новая расцветка машины к каким-либо трудностям.

«Хороший вопрос. Коммуникации и маркетинг важны, но, если это повредит нашей скорости, это тоже важно. В воскресенье должно быть 30 градусов, и посмотрим, как наши симуляции с серебряной машиной отличаются от реального мира с чёрной», — приводит слова Вольфа Ilta Sanomat.

«Мерседес» изменил гоночную ливрею, чтобы тем самым привлечь дополнительное внимание к проблемам с расовым неравенством в мире.

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