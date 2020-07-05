Другович выиграл вторую гонку Ф-2 в Австрии, Шварцман — 4-й, Мазепин — 10-й

Бразильский гонщик Фелипе Другович после старта с поул-позишен одержал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-2 на «Ред Булл Ринге». Другович лидировал всю дистанцию, уверенно действуя на нескольких рестартах и показав быстрейший круг. Второе место у Луи Делетраза, третье — у Дэниела Тиктума, который после старта сумел отбить атаки Роберта Шварцмана в том числе благодаря первому выезду машины безопасности.



Маркус Армстронг, долгое время ехавший третьим, сошёл из-за технических проблем. Мик Шумахер всю гонку атаковал Нобухару Мацуситу, но так и не сумел опередить японца.



Артём Маркелов во время гонки сломал о болид соперника переднее антикрыло, из-за чего потерял много времени и совершил вынужденный пит-стоп. Никита Мазепин под финиш сумел выйти на десятое место.



В общем зачёте лидерство с 27 очками сохранил победитель первой гонки Каллум Айлотт. Шварцман (23) вышел на второе место.



Формула-2. Австрия. Вторая гонка



1. Фелипе Другович — 28 кругов

2. Луи Делетраз +2,4

3. Дэниел Тиктум +2,7

4. Роберт Шварцман +3,3

5. Кристиан Лундгор +5,3

6. Нобухару Мацусита +9,1

7. Мик Шумахер +9,7

8. Джек Эйткен +14,0

9. Каллум Айлотт +14,2

10. Никита Мазепин +15,3

...18. Артём Маркелов +1 круг

… Маркус Армстронг — сошёл.