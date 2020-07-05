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Другович выиграл вторую гонку Ф-2 в Австрии, Шварцман — 4-й, Мазепин — 10-й

Другович выиграл вторую гонку Ф-2 в Австрии, Шварцман — 4-й, Мазепин — 10-й
Авто / Младшие серии 0

Бразильский гонщик Фелипе Другович после старта с поул-позишен одержал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-2 на «Ред Булл Ринге». Другович лидировал всю дистанцию, уверенно действуя на нескольких рестартах и показав быстрейший круг. Второе место у Луи Делетраза, третье — у Дэниела Тиктума, который после старта сумел отбить атаки Роберта Шварцмана в том числе благодаря первому выезду машины безопасности.

Маркус Армстронг, долгое время ехавший третьим, сошёл из-за технических проблем. Мик Шумахер всю гонку атаковал Нобухару Мацуситу, но так и не сумел опередить японца.

Артём Маркелов во время гонки сломал о болид соперника переднее антикрыло, из-за чего потерял много времени и совершил вынужденный пит-стоп. Никита Мазепин под финиш сумел выйти на десятое место.

В общем зачёте лидерство с 27 очками сохранил победитель первой гонки Каллум Айлотт. Шварцман (23) вышел на второе место.

Формула-2. Австрия. Вторая гонка

1. Фелипе Другович — 28 кругов
2. Луи Делетраз +2,4
3. Дэниел Тиктум +2,7
4. Роберт Шварцман +3,3
5. Кристиан Лундгор +5,3
6. Нобухару Мацусита +9,1
7. Мик Шумахер +9,7
8. Джек Эйткен +14,0
9. Каллум Айлотт +14,2
10. Никита Мазепин +15,3
...18. Артём Маркелов +1 круг
… Маркус Армстронг — сошёл.

Формула-2 2020. Этап 1, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка 2
05 июля 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Окончено
1
Фелипе Другович
MP Motorsport
2
Луи Делетраз
Charouz Racing System
3
Дэниел Тиктум
DAMS
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