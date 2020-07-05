Источник: часть обновлений «Феррари» будет готова ко второму этапу Ф-1 в Австрии

Руководство «Феррари» в преддверии сезона Формулы-1 неоднократно подчёркивало, что старт сезона окажется для команды непростым. Боссы «Скудерии» заявляли, что возлагают надежды на аэродинамические обновления и обещали привезти их на Гран-при Венгрии.
Но, по сведениям источников итальянской редакции Motorsport, часть новинок, подготовленных Симоне Рестой и его инженерами, может быть использована уже через неделю. Если информация подтвердится, «Феррари» сможет применить некоторые обновления на Гран-при Штирии, который запланирован на 10–12 июля.
Напомним, в квалификации Гран-при Австрии «Феррари» продемонстрировала низкие результаты. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не смог пробиться в третий сегмент и примет старт с одиннадцатой позиции, в то время как Шарль Леклер стал седьмым.
- 5 июля 2020
-
13:41
-
13:01
-
13:00
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:46
-
11:38
-
11:34
-
10:58
-
09:52
-
09:00
-
00:48
-
00:37
-
00:14
- 4 июля 2020
-
23:39
-
23:00
-
22:46
-
21:47
-
21:32
-
21:22
-
21:11
-
20:50
-
20:44
-
20:08
-
19:50
-
19:20
-
18:55
-
18:47
-
18:32
-
18:17
-
17:59
-
17:28
-
17:21
-
17:06