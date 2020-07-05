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Источник: часть обновлений «Феррари» будет готова ко второму этапу Ф-1 в Австрии

Источник: часть обновлений «Феррари» будет готова ко второму этапу Ф-1 в Австрии
Авто / Формула-1 0

Руководство «Феррари» в преддверии сезона Формулы-1 неоднократно подчёркивало, что старт сезона окажется для команды непростым. Боссы «Скудерии» заявляли, что возлагают надежды на аэродинамические обновления и обещали привезти их на Гран-при Венгрии.

Но, по сведениям источников итальянской редакции Motorsport, часть новинок, подготовленных Симоне Рестой и его инженерами, может быть использована уже через неделю. Если информация подтвердится, «Феррари» сможет применить некоторые обновления на Гран-при Штирии, который запланирован на 10–12 июля.

Напомним, в квалификации Гран-при Австрии «Феррари» продемонстрировала низкие результаты. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не смог пробиться в третий сегмент и примет старт с одиннадцатой позиции, в то время как Шарль Леклер стал седьмым.

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