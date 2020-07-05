Леклер объявил, что не будет вставать на колено
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер первым публично объявил, что не будет вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии Формулы-1. При этом монегаск добавил, что безусловно поддерживает меры Формулы-1 и ФИА по борьбе с расизмом.
«Все 20 гонщиков будут едины вместе со своими командами в борьбе против расизма и предрассудков и поддержке принципов этнокультурных различий, равенства и инклюзивности, поддерживая меры Формулы-1 и ФИА. Верю, что значение имеют факты и наше поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые могут посчитать противоречивыми в некоторых странах. Я не буду вставать на колено, но это вовсе не значит, что я менее посвящён борьбе с расизом, чем другие», — написал Леклер в «сториз» своего «инстаграма».
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