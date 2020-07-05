Ферстаппен: я не буду вставать на колено, но поддерживаю личный выбор каждого гонщика
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объявил, что не будет вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии Формулы-1 на автодроме «Ред Булл Ринг». Вместе с тем голландец поддерживает все меры Формулы-1 и ФИА по борьбе с разизмом.
«Полностью поддерживаю равенство и борьбу с расизмом. Но считаю, что каждый имеет право выражать мнение тогда и таким способом, который ему подходит. Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю личный выбор каждого гонщика», — написал Ферстаппен в своём твиттер-аккаунте.
Ранее о решении не вставать на колено объявил гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск отметил, что важны каждодневные поступки, а не жесты, которые в некоторых странах могут посчитать противоречивыми.
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