Ферстаппен: я не буду вставать на колено, но поддерживаю личный выбор каждого гонщика

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объявил, что не будет вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии Формулы-1 на автодроме «Ред Булл Ринг». Вместе с тем голландец поддерживает все меры Формулы-1 и ФИА по борьбе с разизмом.



«Полностью поддерживаю равенство и борьбу с расизмом. Но считаю, что каждый имеет право выражать мнение тогда и таким способом, который ему подходит. Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю личный выбор каждого гонщика», — написал Ферстаппен в своём твиттер-аккаунте.



Ранее о решении не вставать на колено объявил гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск отметил, что важны каждодневные поступки, а не жесты, которые в некоторых странах могут посчитать противоречивыми.