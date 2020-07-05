В «Ред Булл» подали протест на «Мерседес». Команда недовольна, что Хэмилтон не оштрафован
Руководство «Ред Булл» подало очередной протест в отношении «Мерседеса». В австрийской команде недовольны, что Льюис Хэмилтон по итогам квалификации не был наказан за игнорирование жёлтых флагов, сообщает обозреватель Крис Медланд на своей странице в «Твиттере».
Представители «Мерседеса» снова вызваны к стюардам для повторного разбора инцидента, случившегося в конце квалификационной сессии Гран-при Австрии.
Напомним, Хэмилтон в конце квалификации не сбросил скорость под жёлтыми флагами и объяснил это тем, что не видел их, добавив, что на панели горел зелёный свет. Записи с видеокамер подтвердили версию британца, в результате чего стюарды приняли решение не штрафовать Льюиса.
На Гран-при Австрии Хэмилтон должен стартовать со второй позиции.
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