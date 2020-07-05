Хэмилтон потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Австрии

В ФИА приняли решение оштрафовать пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за игнорирование жёлтых флагов в ходе квалификации Гран-при Австрии. Британец потеряет три места на стартовой решётке, сообщает пресс-служба ФИА.
Впервые инцидент, имевший место в квалификации, был рассмотрен вчера, 4 июля. Тогда стюарды прислушались к аргументам Хэмилтона и не стали его штрафовать. Но уже сегодня, 5 июля, «Ред Булл» подал повторный протест, предоставив при этом видео с 360-градусной камеры, установленной на машине Льюиса. Благодаря этой записи видно, что на панели горел жёлтый цвет, а не зелёный, как утверждал Хэмилтон. Таким образом, «конфликта сигналов», которым аргументировали отказ штрафовать Льюиса, не было.
В результате, со второго места старт примет Макс Ферстаппен на «Ред Булл», с третьей позиции Ландо Норрис из «Макларена», а с четвёртого места напарник Ферстаппена Александер Албон.
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