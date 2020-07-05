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На колено не встали шесть гонщиков Формулы-1. Среди них Квят и Райкконен

На колено не встали шесть гонщиков Формулы-1
На колено не встали шесть гонщиков Формулы-1. Среди них Квят и Райкконен
Авто / Формула-1 0

Шесть пилотов Формулы-1 приняли решение не преклонять колено на Гран-при Австрии перед стартом гонки. Среди них пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и чемпион мира 2007 года гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Среди тех, кто также не пошёл на такой жест, — Карлос Сайнс из «Макларена», Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).

При этом все пилоты надели чёрные футболки с надписью «конец расизму».

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере». Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, Гран-при Австрии — первый этап сезона-2020. С поула стартует Валттери Боттас, за час до гонки штраф получил его напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон и будет стартовать с пятого места.

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