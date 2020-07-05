Леклер: второе место — сюрприз, у нас не было скорости, чтобы закончить гонку на подиуме

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Австрии, который он закончил на второй позиции.



«Я совершенно не ожидал этого. Это большой сюрприз, но это здорово. Думаю, мы сегодня всё сделали идеально. Нам немного повезло, но перед нами была цель — использовать каждую возможность. Мы знали, что у нас не было скорости, чтобы закончить гонку на подиуме», — приводит слова Леклера Sky Sports.



Напомним, Шарль Леклер пришёл к финишу третьим, но поднялся на вторую строчку после штрафа Льюиса Хэмилтона, который британец получил за аварию с Александером Албоном. Победу в гонке одержал Валттери Боттас, компанию ему и Леклеру на подиуме составил Ландо Норрис, на 0,2 секунды опередивший Хэмилтона.