Феттель: в нормальных условиях не можем рассчитывать на места выше шестого

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Австрии, который он закончил на 10-й позиции. Напарник Феттеля Шарль Леклер финишировал вторым.



«Мне было очень тяжело удержать машину на трассе сегодня. Гонка получилась очень сложной. Машина сложна в управлении, по ходу всего уик-энда мы меняли настройки переднего крыла, чтобы добиться устойчивости задней оси.



Мы не смогли преуспеть. Это определённо не та машина, которая была у меня в пятницу. Не знаю почему, нужно посмотреть, что пошло не так. Мы искали причины ещё вчера, но всё было хорошо по всем показателям. Сегодня было продолжение этих проблем и подтверждение того, что мы идём неверным путём.



В настоящий момент у нас нет шансов на борьбу впереди. Гонка была хаотичной, но при нормальных обстоятельствах мы не можем рассчитывать на места выше шестого-седьмого. Впереди у нас много работы», — приводит слова Феттеля Motorsport-Total.