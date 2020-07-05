Норрис — о подиуме: нет слов! Было несколько моментов, когда я думал, что всё испортил

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал первое в карьере попадание на подиум после финиша на третьем месте на Гран-при Австрии. Норрис стал третьим благодаря штрафу Льюиса Хэмилтона за столкновение с Александером Албоном.



«Ох, у меня нет слов! Было несколько моментов, когда я думал, что всё испортил. Я опустился на пятое место за несколько кругов до конца, Карлос почти меня обогнал, но я сумел обратно опередить Чеко и в итоге оказался на подиуме. Я очень рад за команду — учитывая, где мы находились несколько лет назад.



Это была хорошая гонка, с жёсткими финальными кругами, когда я атаковал по максимуму. На последних кругах мне надо было опередить Чеко, я увидел, что у него пятисекундный штраф. Существовала угроза со стороны парней позади, но мне нужно было попробовать обогнать его. Ну а затем штраф был у Льюиса, так что нужно было постараться атаковать. Здесь очень многое зависит от ритма… Я очень рад!» — приводит слова Норриса BBC.