Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель: рад, что меня развернуло лишь один раз

Феттель: рад, что меня развернуло лишь один раз
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Австрии, который он закончил на 10-й позиции. Напарник Феттеля Шарль Леклер финишировал вторым.

«Говоря по правде, я рад, что меня развернуло только один раз. Это было жёстко, это был Карлос, кажется, один из „Макларенов“, я потерял заднюю часть болида. Честно говоря, это случалось несколько раз, так что я рад, что меня развернуло лишь однажды. Финиш гонки получился интересным, но это явно не тот результат, на который мы рассчитывали», — приводит слова Себастьяна Феттеля BBC.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот подиум стал первым в карьере.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020