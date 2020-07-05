Феттель: рад, что меня развернуло лишь один раз

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Австрии, который он закончил на 10-й позиции. Напарник Феттеля Шарль Леклер финишировал вторым.



«Говоря по правде, я рад, что меня развернуло только один раз. Это было жёстко, это был Карлос, кажется, один из „Макларенов“, я потерял заднюю часть болида. Честно говоря, это случалось несколько раз, так что я рад, что меня развернуло лишь однажды. Финиш гонки получился интересным, но это явно не тот результат, на который мы рассчитывали», — приводит слова Себастьяна Феттеля BBC.



Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот подиум стал первым в карьере.