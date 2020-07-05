«Адекватная Россия с тобой». Подписчики поддержали Квята, отказавшегося преклонять колено

Пользователи из России и других стран поддержали российского гонщика команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниила Квята за решение не вставать на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter перед стартом Гран-при Австрии.
Напомним, помимо Квята в акции не приняли участие Карлос Сайнс из «Макларена», Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и оба пилота «Альфа Ромео» — Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Вот некоторые из комментариев в поддержку решения российского гонщика/
«Молодец, что не встал на колено», — написал пользователь с ником tentacles62.
«Русские не преклоняют колени», — добавил в реплаях hachimaru.jp.
«Респект, что не встал на колено», — написал подписчик с ником kkrzysiek66.
«Даниил, вся адекватная Россия с тобой!» — добавил nightbringer17517.
«Молодец, что не встал на колени. А будут спрашивать, так и скажи, что русские никогда не устраивали геноцид и никогда не истребляли другие народы. Мы веками несли другим народам цивилизацию, города, медицину, образование, освободили мир от нацизма, спасли все нации и народы мира от истребления, заплатив за это жизнями 28 миллионов человек, так что нам не за что и не перед кем становится на колени», — написал большой комментарий lifatov96.
«Один раз встать на колено — не то же самое, что всю жизнь уважать афроамериканцев. Делами доказывать надо, а не жестами!»
Напомним, по итогам гонки Даниил Квят сошёл на последних кругах из-за прокола левого заднего колеса.
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