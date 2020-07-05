Албон признан гонщиком дня на Гран-при Австрии

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Австрии на стационарной трассе «Ред Булл Ринг». Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Александер Албон, представляющий Таиланд. Гонщик «Ред Булл» после перехода на мягкие шины во время выезда машины безопасности имел шансы побороться за победу, но столкнулся с Льюисом Хэмилтоном в борьбе за второе место. Позднее Албон выбыл из гонки из-за технических проблем.



На подиум Гран-при Австрии поднялись гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, пилот «Феррари» Шарль Леклер и представитель «Макларена» Ландо Норрис. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят завершил гонку досрочно после взрыва колеса.

Албон: я мог легко выиграть гонку