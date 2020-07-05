Расселл — Норрису: ты легенда!
Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл поздравил своего друга Ландо Норриса, представляющего «Макларен», с первым в карьере подиумом в Формуле-1. Норрис занял третье место благодаря пятисекундному штрафу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за столкновение с представителем «Ред Булл» Александером Албоном.
«Я получил наслаждение, наблюдая за последними 15 кругами. Досадно, что сам в них не участвовал. Ландо Норрис, ты легенда! Мои поздравления, парень. Рад за тебя», — написал Расселл в своём «твиттере».
Гонка пилота «Уильямса» завершилась досрочно из-за технических проблем с машиной.
- 5 июля 2020
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