Расселл — Норрису: ты легенда!

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл поздравил своего друга Ландо Норриса, представляющего «Макларен», с первым в карьере подиумом в Формуле-1. Норрис занял третье место благодаря пятисекундному штрафу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за столкновение с представителем «Ред Булл» Александером Албоном.



«Я получил наслаждение, наблюдая за последними 15 кругами. Досадно, что сам в них не участвовал. Ландо Норрис, ты легенда! Мои поздравления, парень. Рад за тебя», — написал Расселл в своём «твиттере».



Гонка пилота «Уильямса» завершилась досрочно из-за технических проблем с машиной.