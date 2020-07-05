Квят не встал на колено, от болида Райкконена отвалилось колесо. Фото со старта сезона Ф-1

5 июля на автодроме в Шпильберге завершилась гонка первого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австрии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым финишировал его напарник Льюис Хэмилтон, но получил штраф за аварию с Александером Албоном и был классифицирован только четвёртым. В итоге второе место досталось пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сошёл с трассы на последних кругах гонки, его напарник Пьер Гасли пришёл к финишу седьмым.
Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,700
3. Ландо Норрис («Макларен») +5,491
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,689
5. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +8,903
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +15,092
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +16,682
8. Эстебан Окон («Рено») +17,456
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +21,146
10. Себастьян Феттель («Феррари») +25,545
11. Николас Латифи («Уильямс») +31,650
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — сход
13. Александер Албон («Ред Булл») — сход
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — сход
15. Джордж Расселл («Уильямс») — сход
16. Ромен Грожан («Хаас») — сход
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — сход
19. Даниэль Риккардо («Рено») — сход
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход.
Лучшие кадры с Гран-при Австрии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Шпильберге.
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