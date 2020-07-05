«Мерседес» не обсуждал возможность выпустить Хэмилтона вперёд для сохранения подиума

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что команда не обсуждала с ним по радио возможность пропустить вперёд перед финишем его партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. В теории это могло бы помочь британцу быстрее проехать финальные круги и создать достаточный запас, чтобы с учётом штрафа не пропустить на подиум представителя «Макларена» Ландо Норриса. В итоге для попадания на подиум Хэмилтону не хватило менее двух десятых секунды.



«Нет, никаких обсуждений на сей счёт не было. С моей стороны было не совсем очевидно, какова ситуация позади меня. Я знал, что за мной Льюис, знал, что у него есть штраф, но я не получал информации, как много дальше машин и насколько они близки», — приводит слова Боттаса GPToday.