Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мерседес» не обсуждал возможность выпустить Хэмилтона вперёд для сохранения подиума

«Мерседес» не обсуждал возможность выпустить Хэмилтона вперёд для сохранения подиума
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что команда не обсуждала с ним по радио возможность пропустить вперёд перед финишем его партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. В теории это могло бы помочь британцу быстрее проехать финальные круги и создать достаточный запас, чтобы с учётом штрафа не пропустить на подиум представителя «Макларена» Ландо Норриса. В итоге для попадания на подиум Хэмилтону не хватило менее двух десятых секунды.

«Нет, никаких обсуждений на сей счёт не было. С моей стороны было не совсем очевидно, какова ситуация позади меня. Я знал, что за мной Льюис, знал, что у него есть штраф, но я не получал информации, как много дальше машин и насколько они близки», — приводит слова Боттаса GPToday.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020