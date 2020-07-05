«Мерседес» не обсуждал возможность выпустить Хэмилтона вперёд для сохранения подиума
Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что команда не обсуждала с ним по радио возможность пропустить вперёд перед финишем его партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. В теории это могло бы помочь британцу быстрее проехать финальные круги и создать достаточный запас, чтобы с учётом штрафа не пропустить на подиум представителя «Макларена» Ландо Норриса. В итоге для попадания на подиум Хэмилтону не хватило менее двух десятых секунды.
«Нет, никаких обсуждений на сей счёт не было. С моей стороны было не совсем очевидно, какова ситуация позади меня. Я знал, что за мной Льюис, знал, что у него есть штраф, но я не получал информации, как много дальше машин и насколько они близки», — приводит слова Боттаса GPToday.
- 5 июля 2020
-
21:35
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:31
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:26
-
19:08
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:45
-
18:28
-
18:22
-
17:59
-
17:48
-
16:04
-
15:33
-
15:09
-
14:55
-
14:38
-
14:15
-
13:41
-
13:01
-
13:00
-
12:10
Партнерский контент