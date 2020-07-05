Проблемы Квята на Гран-при Австрии вызвал инцидент с Оконом

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал сход на Гран-при Австрии. По его словам, причиной схода послужил инцидент с Эстебаном Оконом.
«Гонка для меня шла очень хорошо. До контакта с Оконом у меня был хороший темп и более свежая резина. После столкновения у меня сломались переднее крыло и подвеска, кроме того, я получил прокол, и моя гонка в итоге была закончена. Этот момент сегодня стоил мне большого количества очков, так что жаль, что день закончился именно так. Сегодня я мог показать очень сильный результат», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот подиум стал первым в карьере.
Несмотря на то что Квят описал инцидент как «контакт» и «столкновение», повреждения переднего крыла и подвески Даниил получил на поребрике после того, как его туда вытеснил Окон, если судить по видеозаписи в F1 TV.
- 5 июля 2020
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