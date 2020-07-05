В «Хонде» назвали причины схода обоих гонщиков «Ред Булл»

Технический директор «Хонды Ф-1» Тойохару Танабе прокомментировал выступление «Ред Булл» и «Альфа Таури» на Гран-при Австрии.
«Первая гонка сезона закончилась сходом трёх машин из четырёх, что расстраивает. Единственный позитив — хорошее выступление Гасли, который принёс „Альфа Таури“ очки в их первой гонке. Что касается „Ред булл“, то Ферстаппен хорошо ехал после старта со второго места, пока ему не пришлось сойти из-за проблем с электрикой. Албону очень не повезло, когда он потерял второе место на последних кругах, но он продолжал сражаться за очки, пока ему не пришлось сойти — как мы подозреваем, из-за проблем с электрикой силового блока. В настоящий момент мы изучаем причины этих отказов.
Мы останемся в Австрии на второй этап в следующий уик-энд и в имеющееся ограниченное время проанализируем наши данные, чтобы попробовать предпринять нужные меры и удостовериться, что на втором этапе надёжность будет выше», — приводит слова Танабе пресс-служба «Хонды».
- 5 июля 2020
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