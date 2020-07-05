Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Хонде» назвали причины схода обоих гонщиков «Ред Булл»

В «Хонде» назвали причины схода обоих гонщиков «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Хонды Ф-1» Тойохару Танабе прокомментировал выступление «Ред Булл» и «Альфа Таури» на Гран-при Австрии.

«Первая гонка сезона закончилась сходом трёх машин из четырёх, что расстраивает. Единственный позитив — хорошее выступление Гасли, который принёс „Альфа Таури“ очки в их первой гонке. Что касается „Ред булл“, то Ферстаппен хорошо ехал после старта со второго места, пока ему не пришлось сойти из-за проблем с электрикой. Албону очень не повезло, когда он потерял второе место на последних кругах, но он продолжал сражаться за очки, пока ему не пришлось сойти — как мы подозреваем, из-за проблем с электрикой силового блока. В настоящий момент мы изучаем причины этих отказов.

Мы останемся в Австрии на второй этап в следующий уик-энд и в имеющееся ограниченное время проанализируем наши данные, чтобы попробовать предпринять нужные меры и удостовериться, что на втором этапе надёжность будет выше», — приводит слова Танабе пресс-служба «Хонды».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020