Видео: болид Райкконена теряет колесо, Феттелю пришлось уворачиваться

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеролик с записью инцидента, произошедшего во время Гран-при Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг». От болида «Альфа Ромео» Кими Райкконена в предпоследнем повороте отвалилось переднее правое колесо, которое плохо прикрутили механики на пит-стопе. Райкконену пришлось сворачивать в зону вылета последнего поворота, а ехавшему позади него немецкому гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю — немного перестраиваться, чтобы избежать столкновения с отлетевшим колесом.

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Райкконену после инцидента пришлось припарковать машину у пит-уолла, а Феттель завершил гонку на 10-й позиции.