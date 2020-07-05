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Тост: Квят мог набрать очки, но столкновение с Оконом закончило его гонку

Тост: Квят мог набрать очки, но столкновение с Оконом закончило его гонку
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австрии.

«Финиш Пьера на седьмой позиции был лучшим результатом, которого мы могли достичь, учитывая, что мы стартовали с 12-й и 13-й позиций. Оба пилота проделали отличную работу сегодня вместе с командой. Команда хорошо отработала, принимая правильные стратегические решения.

Даниил мог набрать очки, но столкновение с Оконом закончило его гонку из-за отказа подвески, что нам ещё предстоит изучить. Прогресс, продемонстрированный командой, учитывая шаги вперёд в настройках относительно показателей в пятницу, заставляет нас с нетерпением ждать Гран-при Штирии на следующей неделе, где мы надеемся, что сможем повторить наш сегодняшний результат и достичь большего», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.

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