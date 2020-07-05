Тост: Квят мог набрать очки, но столкновение с Оконом закончило его гонку

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австрии.
«Финиш Пьера на седьмой позиции был лучшим результатом, которого мы могли достичь, учитывая, что мы стартовали с 12-й и 13-й позиций. Оба пилота проделали отличную работу сегодня вместе с командой. Команда хорошо отработала, принимая правильные стратегические решения.
Даниил мог набрать очки, но столкновение с Оконом закончило его гонку из-за отказа подвески, что нам ещё предстоит изучить. Прогресс, продемонстрированный командой, учитывая шаги вперёд в настройках относительно показателей в пятницу, заставляет нас с нетерпением ждать Гран-при Штирии на следующей неделе, где мы надеемся, что сможем повторить наш сегодняшний результат и достичь большего», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.
- 5 июля 2020
-
21:35
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:31
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:26
-
19:08
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:45
-
18:28
-
18:22
-
17:59
-
17:48
-
16:04
-
15:33
-
15:09
-
14:55
-
14:38
-
14:15
-
13:41
-
13:01
-
13:00
-
12:10