Тост: Квят мог набрать очки, но столкновение с Оконом закончило его гонку

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австрии.



«Финиш Пьера на седьмой позиции был лучшим результатом, которого мы могли достичь, учитывая, что мы стартовали с 12-й и 13-й позиций. Оба пилота проделали отличную работу сегодня вместе с командой. Команда хорошо отработала, принимая правильные стратегические решения.



Даниил мог набрать очки, но столкновение с Оконом закончило его гонку из-за отказа подвески, что нам ещё предстоит изучить. Прогресс, продемонстрированный командой, учитывая шаги вперёд в настройках относительно показателей в пятницу, заставляет нас с нетерпением ждать Гран-при Штирии на следующей неделе, где мы надеемся, что сможем повторить наш сегодняшний результат и достичь большего», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.