Хэмилтон лидирует по количеству штрафных баллов за последний год

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил сразу четыре штрафных балла в суперлицензию за два дня и теперь возглавляет таблицу проштрафившихся пилотов. За столкновение с Албоном Хэмилтон был наказан двумя штрафными баллами, ещё два балла Хэмилтон получил за игнорирование жёлтых флагов в квалификации. Теперь на счету Льюиса семь штрафных баллов, из которых один должен сгореть ещё до второго этапа в Австрии — он был получен именно на Шпильберге в прошлом году.
Штрафные баллы пилотов Формулы-1 в сезоне-2020:
Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7
Себастьян Феттель («Феррари») — 5
Даниил Квят («Альфа Таури») — 3
Кевин Магнуссен («Хаас») — 3
Даниэль Риккардо («Рено») — 2
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2
Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 2
Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2
Шарль Леклер («Феррари») — 2
Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
Александер Албон («Ред Булл») — 1
Джордж Расселл («Уильямс») — 1.
- 5 июля 2020
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