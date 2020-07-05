Хэмилтон лидирует по количеству штрафных баллов за последний год

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил сразу четыре штрафных балла в суперлицензию за два дня и теперь возглавляет таблицу проштрафившихся пилотов. За столкновение с Албоном Хэмилтон был наказан двумя штрафными баллами, ещё два балла Хэмилтон получил за игнорирование жёлтых флагов в квалификации. Теперь на счету Льюиса семь штрафных баллов, из которых один должен сгореть ещё до второго этапа в Австрии — он был получен именно на Шпильберге в прошлом году.



Штрафные баллы пилотов Формулы-1 в сезоне-2020:



Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7

Себастьян Феттель («Феррари») — 5

Даниил Квят («Альфа Таури») — 3

Кевин Магнуссен («Хаас») — 3

Даниэль Риккардо («Рено») — 2

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2

Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 2

Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2

Шарль Леклер («Феррари») — 2

Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1

Александер Албон («Ред Булл») — 1

Джордж Расселл («Уильямс») — 1.