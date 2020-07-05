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Квят: не здорово со стороны Окона так выдавливать людей

Квят: не здорово со стороны Окона так выдавливать людей
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что ему не слишком понравилось поведение французского пилота «Рено» Эстебана Окона во время их борьбы незадолго до финиша Гран-при Австрии. Квят попробовал опередить Окона по внешнему радиусу, однако представитель «Рено» выдавил россиянина на бордюр, где Даниил повредил антикрыло, подвеску и заднее левое колесо, которое позднее взорвалось. Вместе с тем Квят отметил, что мог бы немного подождать с обгоном и предпринять атаку в другом месте.

«Всё произошло совсем внезапно. Это был разочаровывающий день. Не здорово со стороны Окона так выдавливать людей, если честно. Но и я мог бы действовать спокойнее», — признал Квят в интервью RaceFans.

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