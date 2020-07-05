Квят: не здорово со стороны Окона так выдавливать людей
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что ему не слишком понравилось поведение французского пилота «Рено» Эстебана Окона во время их борьбы незадолго до финиша Гран-при Австрии. Квят попробовал опередить Окона по внешнему радиусу, однако представитель «Рено» выдавил россиянина на бордюр, где Даниил повредил антикрыло, подвеску и заднее левое колесо, которое позднее взорвалось. Вместе с тем Квят отметил, что мог бы немного подождать с обгоном и предпринять атаку в другом месте.
«Всё произошло совсем внезапно. Это был разочаровывающий день. Не здорово со стороны Окона так выдавливать людей, если честно. Но и я мог бы действовать спокойнее», — признал Квят в интервью RaceFans.
- 5 июля 2020
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