Окон назвал рискованной атаку Квята, при которой россиянин повредил антикрыло и колесо

Французский гонщик «Рено» Эстебан Окон прокомментировал спорный эпизод с его участием, произошедший во время Гран-при Австрии Формулы-1. Француз выдавил на обочину российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, в результате чего Квят повредил переднее антикрыло, подвеску и заднее левое колесо, которое впоследствии взорвалось.



«Я пересмотрел эпизод. Без сомнений, борьба между нами была плотной, очень плотной. Он был на свежем „софте“, я — на старом „харде“, так что был немного разный уровень сцепления. Но обгонять по внешнему радиусу в шестом повороте несколько затруднительно. Определённо, это рискованный манёвр. Думаю, всё было на грани, но наши машины не соприкоснулись. Даниил задел бордюр, а эти бордюры, к сожалению, не прощают. Вероятно, в этот момент он повредил переднее антикрыло. Не повезло. Но мне понравилось сражаться с ним до этого», — приводит слова Окона RaceFans.