Окон назвал рискованной атаку Квята, при которой россиянин повредил антикрыло и колесо

Французский гонщик «Рено» Эстебан Окон прокомментировал спорный эпизод с его участием, произошедший во время Гран-при Австрии Формулы-1. Француз выдавил на обочину российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, в результате чего Квят повредил переднее антикрыло, подвеску и заднее левое колесо, которое впоследствии взорвалось.
«Я пересмотрел эпизод. Без сомнений, борьба между нами была плотной, очень плотной. Он был на свежем „софте“, я — на старом „харде“, так что был немного разный уровень сцепления. Но обгонять по внешнему радиусу в шестом повороте несколько затруднительно. Определённо, это рискованный манёвр. Думаю, всё было на грани, но наши машины не соприкоснулись. Даниил задел бордюр, а эти бордюры, к сожалению, не прощают. Вероятно, в этот момент он повредил переднее антикрыло. Не повезло. Но мне понравилось сражаться с ним до этого», — приводит слова Окона RaceFans.
- 5 июля 2020
-
22:53
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
21:35
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:31
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:26
-
19:08
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:45
-
18:28
-
18:22
-
17:59
-
17:48
-
16:04
-
15:33
-
15:09
-
14:55
-
14:38
-
14:15