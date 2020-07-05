Грожан рассказал о причинах схода и проблемах болида

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал сход с дистанции на Гран-при Австрии.



«У меня отказали тормоза — мы следили за их состоянием с первого круга. Очевидно, что у нас что-то не так с системой охлаждения, нужно решить эту проблему к следующей неделе. Думаю, что одной из самых больших проблем для нас является скорость, кроме того, машиной было сложно управлять в трафике. Но мы не опустим головы и продолжим работать, посмотрим, что можно придумать. Нам нужно вернуться с лучшим решением на следующей неделе», — приводит слова Ромена Грожана пресс-служба команды.



Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот подиум стал первым в карьере.