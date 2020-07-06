«У нас всегда равенство». Журова поддержала решение Квята не вставать на колено

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение российского пилота Формулы-1 Даниила Квята не вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии. Так же, как и Квят, поступили ещё пять гонщиков из двадцати.



«Во всех документах спортивных организаций написано, что дискриминации быть не должно. Когда кто-то перед кем-то встает на колено — это уже отчасти дискриминация, унижение. Никто не должен вставать на колени, ни белые — перед черными, ни черные — перед белыми. Присоединяться к этой акции было неправильно. Россияне всегда очень уважительно относились к темнокожим людям, у нас нет этих проблем, у нас всегда было равенство. Мы ментально данную тему не понимаем. Для Квята, наверное, вообще было не очень понятно, с чем связано происходящее», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».