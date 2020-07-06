Хэмилтон отреагировал на то, что не все гонщики Формулы-1 встали на колено

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал церемонию на стартовой решётке Формулы-1. Напомним, только 14 пилотов из 20 встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter.
Напомним, в акции не приняли участие Даниил Квят, Карлос Сайнс из «Макларена», Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и оба пилота «Альфа Ромео» — Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.
«В конечном итоге никто не должен принуждаться к сценарию, при котором им придётся преклонить колено. Я никогда не просил и уж тем более не требовал, чтобы кто-то встал на колено. Этот вопрос был поднят Формулой-1 и GPDA. Когда мы проводили брифинг, Феттель и Грожан подняли этот вопрос и спросили у других пилотов.
Я действительно благодарен тем, кто преклонил колено вместе со мной. Думаю, что это по-прежнему мощное послание, но, в конечном счёте, это не изменит мир, встал ты на колено или нет. Проблема гораздо больше», — приводит слова Льюиса Хэмилтон Reuters.
- 6 июля 2020
-
01:04
-
00:52
-
00:02
- 5 июля 2020
-
23:57
-
22:53
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
21:35
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:31
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:26
-
19:08
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:45
-
18:28
-
18:22
-
17:59
-
17:48
-
16:04
-
15:33