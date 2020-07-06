Райкконен рассказал об инциденте с отлетевшим колесом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги Гран-при Австрии, в гонке финн вынужден был сойти с трассы из-за отлетевшего колеса.
«Обидно заканчивать гонку таким образом, когда всё шло достаточно неплохо. По сравнению с субботой мы сделали шаг вперед, и у нас была неплохая скорость. Появление первого автомобиля безопасности стоило нам места, но я всё ещё находился в хорошей позиции и мог побороться за несколько очков на новых шинах. К сожалению, именно в этот момент пришлось сойти: проблема стала неожиданностью, я не получал никаких сообщений и предупреждений, что это может случиться.
Нам нужно будет выяснить, что произошло на самом деле. На данный момент позитивный момент в том, что у машины есть темп в гоночных условиях, но команде всё ещё нужно продолжать улучшать её», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
- 6 июля 2020
-
08:22
-
01:04
-
00:52
-
00:02
- 5 июля 2020
-
23:57
-
22:53
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
21:35
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:31
-
20:20
-
20:14
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:26
-
19:08
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:45
-
18:28
-
18:22
-
17:59
-
17:48
-
16:04