Гасли: мы были близки к сходу, команда просила меня заехать на пит-лейн уже на 10-м круге

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился эмоциями от Гран-при Австрии, в котором он занял 7-е место, а также рассказал о проблемах, возникших на его болиде уже на 10-м круге гонки.

«Здорово снова выступать в Гран-при после долгого перерыва. Это была действительно захватывающая гонка. Если бы кто-нибудь сказал, что в воскресенье окажусь седьмым, я бы не поверил. Мы понимали, что гонка будет непростой, предстояло бороться с быстрыми болидами «Рено», «Макларена» и «Рейсинг Пойнт». Но я провёл несколько интересных поединков на трассе, избежал проблем и смог заработать важные очки.



Однако мы были очень близки к тому, чтобы сойти с дистанции. Команда просила меня заехать на пит-лейн уже на 10-м круге, потому что с педалью тормоза возникли проблемы, и температура стала сильно расти. Я просто попросил один круг, и они сказали мне попробовать. После этого ситуация стала заметно лучше, что позволило финишировать на 7-м месте. Как видите, от схода с дистанции до хорошего результата не так уж и много. В этом сезоне это будет ключевым моментом», — рассказал Гасли после гонки.