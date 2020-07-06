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В гонке NASCAR в Индианаполисе произошла массовая авария на пит-лейне, пострадал механик

В гонке NASCAR в Индианаполисе произошла массовая авария на пит-лейне, пострадал механик
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Гонщик Stewart-Haas Racing Кевин Харвик выиграл гонку NASCAR Big Machine Hand Sanitizer 400 на трассе в Индианаполисе. Вторым финишировал представитель Chip Ganassi Racing Мэтт Кенсет. Третьим стал напарник Харвика по Stewart-Haas Racing Эрик Альмирола.

Во время одной из массовых остановок на пит-лейне произошёл завал, в котором пострадал механик Райана Блэйни.

Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Харвик – 68 из 161. Первый промежуточный финиш выиграл Уильям Байрон. Второй – Харвик.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

Личный зачёт после 16 гонок сезона возглавляет Харвик, набравший 637 очков. Второе место занимает Чейз Эллиотт (552), третье — Брэд Кезеловски (549).

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