В «Мерседесе» рассказали, что помешало Хэмилтону сохранить место на подиуме

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, почему Льюис Хэмилтон не смог отстоять третье место на Гран-при Австрии.



Шестикратный чемпион и команда знали, что пилот получит штраф за инцидент с Александером Албоном – к итоговому времени британца добавили 5 секунд, но не смогли создать нужный задел от гонщика «Макларена» Ландо Норриса.



«Большую часть гонки мы были сосредоточены на том, чтобы довести обе машины до финиша, поэтому попросили пилотов не атаковать поребрики и постарались снизить нагрузку на силовые установки.



Мы могли лучше сработать, чтобы Льюис смог остаться на подиуме, но на 69-м круге Валттери замедлился из-за жёлтых флагов, и Хэмилтон оказался зажат», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».