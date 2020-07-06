Тренер сборной Нидерландов по футболу удивлён решением Ферстаппена не преклонять колено

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман признался, что его удивило решение ряда пилотов, в том числе и соотечественника Макса Ферстаппена, не преклонять колено в знак борьбы с расизмом на старте Гран-при Австрии Формулы-1.
Гонщик «Ред Булл» — один из шести пилотов, которые не стали преклонять колено во время стартовой церемонии. Вместе с Ферстаппеном стоять остались Даниил Квят («Альфа Таури»), Кими Райкконен и Антонио Джовинацци (оба — «Альфа Ромео»), Карлос Сайнс («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари»).
«Я не понимаю, почему не все поддержали этот жест. Удивлён, что ряд водителей этого не сделал. Они же обсуждали это заранее, не так ли? На футбольных полях в Англии можно увидеть, что все игроки становятся на колени перед играми. Если в команде останутся стоять три или четыре игрока, это будет очень странно», — приводит слова Кумана De Telegraaf.
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