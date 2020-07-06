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«Рено» может объявить о подписании контракта с Алонсо уже 8 июля

«Рено» может объявить о подписании контракта с Алонсо уже 8 июля
Авто / Формула-1 0

Французская команда Формулы-1 «Рено» договорилась о контракте с новым пилотом и сделает заявление уже в ближайшие дни, утверждает репортёр Movistar Ноэми де Мигель. Журналистка намекнула, что это, скорее всего, будет двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

«Как мне сообщили, в среду «Рено» планирует сделать официальное объявление. После гонки в Австрии Сириль Абитебуль пообщался с механиками и сказал, что те, кто в команде дольше 15 лет, уже работали с этим пилотом», — написала де Мигель на своей странице в «Твиттере».

В конце 2018 года Алонсо покинул Формулу-1 и с тех пор стал чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC), дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и одержал победу в «24 часах Дайтоны». Кроме того, в начале 2020 года Алонсо стал участником легендарного ралли-марафона «Дакар».

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