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Гендиректор Daimler — о переходе Феттеля в «Мерседес»: у нас уже есть два топ-гонщика

Гендиректор Daimler — о переходе Феттеля в «Мерседес»: у нас уже есть два топ-гонщика
Авто / Формула-1 0

Генеральный директор компании Daimler Ола Каллениус заявил, что болельщики вряд ли смогут увидеть Себастьяна Феттеля за рулём болида «Мерседес» в следующем году, так как команда планирует сохранить состав пилотов.

«Мы остаемся с двумя нашими парнями. Я понимаю, это очень волнующая мысль для немецких болельщиков, чтобы Себастьян Феттель выступал в нашей команде. Но с Льюисом и Валттери у нас уже есть два топ-гонщика самого высокого уровня. Мы хотим сохранить действующий состав пилотов», — приводит слова Каллениуса GrandPX.

Напомним, Феттель покинет «Феррари» после окончания сезона-2020. Его место в «Скудерии» займёт Карлос Сайнс. Ранее ряд источников сообщал, что приглашение Себастьяна в «Мерседес» — инициатива именно компании Daimler.

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