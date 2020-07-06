Гендиректор Daimler — о переходе Феттеля в «Мерседес»: у нас уже есть два топ-гонщика

Генеральный директор компании Daimler Ола Каллениус заявил, что болельщики вряд ли смогут увидеть Себастьяна Феттеля за рулём болида «Мерседес» в следующем году, так как команда планирует сохранить состав пилотов.

«Мы остаемся с двумя нашими парнями. Я понимаю, это очень волнующая мысль для немецких болельщиков, чтобы Себастьян Феттель выступал в нашей команде. Но с Льюисом и Валттери у нас уже есть два топ-гонщика самого высокого уровня. Мы хотим сохранить действующий состав пилотов», — приводит слова Каллениуса GrandPX.



Напомним, Феттель покинет «Феррари» после окончания сезона-2020. Его место в «Скудерии» займёт Карлос Сайнс. Ранее ряд источников сообщал, что приглашение Себастьяна в «Мерседес» — инициатива именно компании Daimler.