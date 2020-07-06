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Формула-1 опубликовала видео жёсткой борьбы Квята с Оконом, приведшей к сходу Даниила

Формула-1 опубликовала видео жёсткой борьбы Квята
Формула-1 опубликовала видео жёсткой борьбы Квята с Оконом, приведшей к сходу Даниила
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео эпизода борьбы российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята с гонщиком «Рено» Эстебаном Оконом на Гран-при Австрии.

В ролике видно, как Окон в одном из эпизодов достаточно жёстко оттеснил Квята за пределы трассы, в результате чего на болиде «Альфа Таури» были повреждены переднее антикрыло и подвеска. Это привело к проколу колеса и сходу с дистанции. Несмотря на это, Квят всё же был классифицирован в гонке на 12-й позиции. Окон финишировал восьмым и заработал 4 очка в зачёт чемпионата мира.

Видео борьбы Квята и Окона доступно по ссылке.

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Напомним, Гран-при Австрии выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье место и первый в карьере подиум – у Ландо Норриса из «Макларена».

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