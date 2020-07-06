Формула-1 опубликовала видео жёсткой борьбы Квята с Оконом, приведшей к сходу Даниила

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео эпизода борьбы российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята с гонщиком «Рено» Эстебаном Оконом на Гран-при Австрии.
В ролике видно, как Окон в одном из эпизодов достаточно жёстко оттеснил Квята за пределы трассы, в результате чего на болиде «Альфа Таури» были повреждены переднее антикрыло и подвеска. Это привело к проколу колеса и сходу с дистанции. Несмотря на это, Квят всё же был классифицирован в гонке на 12-й позиции. Окон финишировал восьмым и заработал 4 очка в зачёт чемпионата мира.
Видео борьбы Квята и Окона доступно по ссылке.
Напомним, Гран-при Австрии выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье место и первый в карьере подиум – у Ландо Норриса из «Макларена».
- 6 июля 2020
-
16:03
-
15:59
-
15:53
-
15:11
-
14:55
-
14:09
-
13:31
-
13:00
-
12:54
-
12:09
-
11:46
-
11:09
-
10:55
-
10:24
-
09:42
-
09:25
-
08:51
-
08:22
-
01:04
-
00:52
-
00:02
- 5 июля 2020
-
23:57
-
22:53
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
21:35
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:31
-
20:20
-
20:14