Формула-1 опубликовала видео жёсткой борьбы Квята с Оконом, приведшей к сходу Даниила

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео эпизода борьбы российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята с гонщиком «Рено» Эстебаном Оконом на Гран-при Австрии.



В ролике видно, как Окон в одном из эпизодов достаточно жёстко оттеснил Квята за пределы трассы, в результате чего на болиде «Альфа Таури» были повреждены переднее антикрыло и подвеска. Это привело к проколу колеса и сходу с дистанции. Несмотря на это, Квят всё же был классифицирован в гонке на 12-й позиции. Окон финишировал восьмым и заработал 4 очка в зачёт чемпионата мира.



Видео борьбы Квята и Окона доступно по ссылке.

Грязноватый манёвр соперника лишил Квята хороших очков. По ТВ инцидент вообще не показали Разбираем старт сезона в исполнении Даниила — от невставания на колено до роковой стычки. К россиянину есть пара вопросов.

Напомним, Гран-при Австрии выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье место и первый в карьере подиум – у Ландо Норриса из «Макларена».