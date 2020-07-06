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Леклер не знал, что гонка в Австрии закончилась. Команде пришлось просить его притормозить

Леклер не знал, что гонка в Австрии закончилась. Команде пришлось просить его притормозить
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео с радиообменом между «Феррари» и Шарлем Леклером в момент финиша Гран-при Австрии. Оказалось, что монегаск не знал о завершении гонки, команде пришлось просить его притормозить и дополнительно подтвердить окончание заезда.

Шарль очень обрадовался, когда услышал, что гонка действительно завершена, а он занял второе место.

«Да! О боже, что за гонка! Это, возможно, было моё лучшее выступление в карьере. Невероятно трудное. Так сложно было удерживать этих быстрых парней на рестарте, особенно на прямых. Дорога ещё длинная, но всё возможно, ребята» — сказал Леклер, обращаясь к команде.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

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