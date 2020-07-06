«Почему я должен преклонять колено перед кем-то?» Карякин поддержал Квята

Российский гонщик, победитель ралли-марафона «Дакар» в зачёте квадроциклов Сергей Карякин поддержал решение пилота «Альфа Таури» Даниила Квята не привстать на колено перед стартом Гран-при Австрии Формулы-1. На колено помимо Квята на встали ещё пять гонщиков Формулы-1.



«Квят поступил абсолютно правильно, с чувством собственного уважения. Пусть на меня сейчас обрушится уйма негатива, но мы живём в свободной стране, и, насколько я знаю, в Австрии сейчас происходит такая же псевдосвобода слова. Почему я должен преклонять колено перед кем-то, учитывая, что я и так майку в знак поддержки надел? Мы живём в равном мире, у всех равные права — что у темнокожих, что у белых», — приводит слова Карякина News.ru.

Валуев: Квят не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом