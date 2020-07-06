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Росс Браун считает, что ситуация с контрактом сильно отвлекает Феттеля

Росс Браун считает, что ситуация с контрактом сильно отвлекает Феттеля
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подвёл итоги выступления «Феррари» на первом этапе сезона 2020 года в Австрии.

«После квалификации было понятно, что у «Феррари» проблемы. Они сами признали, что разочарованы результатами. Но в гонке Шарль Леклер вновь продемонстрировал свой талант. Он использовал шансы и смог подняться на подиум. Именно в столь сложных гонках решимость и талант гонщика имеют особенное значение.

«Феррари» нужно быстрее исправить ситуацию, иначе их ждёт очень сложный сезон. Они планируют обновить машину к этапу в Венгрии – это вселяет оптимизм. Но старт чемпионата явно получился сложнее, чем они ожидали.

Можно представить, что крутится в голове у Себастьяна Феттеля после того, как «Скудерия» решила не продлевать его контракт. В работе с гонщиком порой всё зависит от мелочей. Себастьян удивлён и шокирован произошедшим, понятно, что это его здорово отвлекает», — цитирует Брауна пресс-служба Ф-1.

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