Дзанарди перенёс третью операцию

Бывший пилот Формулы-1 Алессандро Дзанарди перенёс ещё одну операцию, сообщает Corriere della Sera. Эта операция стала для него уже третьей.



«У него были сложные переломы, так что для хирургического вмешательства требовалось тцательное планирование при помощи 3D-моделирования. Сложность этого случая уникальная, несмотря на то что с переломами такого рода мы постоянно имеем дело в нашем центре», — приводит слова специалиста по челюстно-лицевой хирургии Паоло Дженнаро Corriere della Sera.



19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.



Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.