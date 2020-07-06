«Любовь победит даже ненависть президента». Темнокожий пилот NASCAR ответил Трампу

Темнокожий пилот NASCAR Бабба Уоллас ответил на критику президента США Дональда Трампа.



«Ваши слова и действия всегда будут соответствовать более высоким стандартам. Нужно быть готовыми к этому. Вы не изучаете подобные вещи в школе. Изучаете их из испытаний и невзгод, взлётов и падений их сумасшедшего мира. Всегда будут люди, которые вас проверяют. Они будут смотреть, могут ли они сбить вас с пьедестала. Призываю высоко держать голову и гордо идти по выбранному пути. Никогда не позволяйте кому-то говорить, что вы не можете что-либо сделать. Бог поместил всех нас сюда по какой-то причине. Найдите эту причину, гордитесь ею и каждый день старайтесь изо всех сил.



Всё, что делают ненавистники, лишь возносит вас выше. И, последнее, всегда отвечайте на ненависть любовью. Заслоняйте ненависть любовью каждый день. Даже если ненависть идёт от президента Соединённых Штатов, любовь всегда побеждает», — написал Бабба Уоллас в «Твиттере».