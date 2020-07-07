Феттель: Росберг всегда делает рискованные заявления, независимо от того, кто перед ним

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель ответил на критику со стороны Нико Росберга. Кроме того, по словам Феттеля, итальянская команда может подготовить обновления для болида уже на Гран-при Штирии.



«Нико всегда делает рискованные заявления, независимо от того, кто перед ним. Извините, что сказал это.



Наша машина не так сильна, как мы надеялись в этом сезоне. Посмотрим, насколько длинным получится этот сезон. Мы точно не там, где должны быть. Команда усердно работает, и, если повезёт, то мы получим несколько обновлений уже на этой неделе. Но пока это не подтверждено.



Леклер? Стоит признать, что он провёл хорошую гонку. Я первый, кто признаёт хорошие выступления других!», — сказал Феттель в эфире Servus TV.