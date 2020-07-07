Марко: на месте Феттеля я бы потерял терпение гораздо раньше. Он отличный командный игрок

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на слова своего бывшего гонщика Себастьяна Феттеля, который накануне Гран-при Австрии заявил, что никогда не вёл переговоров о продления контракта с «Феррари», хотя руководство «Скудерии» уверяло в обратном.
«Я бы потерял терпение гораздо раньше. То, что Себастьян так долго ждал, чтобы сказать правду, только показывает, какой он отличный командный игрок. Феттель будет так же мотивирован, как и всегда. Его цель — победить своего напарника.
Возможно, он был слишком мотивирован в воскресной гонке после откровений, которые всплыли тремя днями ранее, и хотел слишком многого», — приводит слова Марко Planet F1.
Напомним, 2 июля Феттель дал интервью, в котором сообщил: «Мне позвонил Маттиа Бинотто и сказал, что у команды нет намерения продолжать сотрудничество. У нас никогда не было никаких обсуждений».
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