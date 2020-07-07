В «Мерседесе» считают, что второй протест от «Ред Булл» вышел за рамки fair play

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос журналиста, готова ли его команда принять вызов «Ред Булл» на трассе и за её пределами.
Речь шла о двух протестах, которые коллектив из Милтон-Кейнс подал в адрес «Мерседеса». Первое обращение «Ред Булл» сделал ещё до пятничных тренировок Гран-при Австрии, попросив ФИА дать разъяснения относительно системы DAS. Второе же было подано непосредственно перед стартом гонки. Оно касалось нарушения Льюиса Хэмилтона в квалификации. Британец недостаточно замедлился в режиме жёлтых флагов. В итоге всего за 41 минуту до старта судьи приняли решение наказать Хэмилтона.
«Думаю, что протест в пятницу на самом деле был в рамках фэйр-плей, но не в воскресенье. Конечно, правила позволяют подавать протесты перед гонкой, если появились новые доказательства. И нам пришлось принять этот удар в челюсть. Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать: «Перчатки сброшены!» — приводит слова Вольфа GP Fans.
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