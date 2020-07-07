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Высшее руководство «Феррари» прокомментировало критику в адрес Бинотто

Высшее руководство «Феррари» прокомментировало критику в адрес Бинотто
Авто / Формула-1 0

Генеральный директор «Феррари» Луи Камильери выразил удовлетворённость работой Маттиа Бинотто на посту руководителя «Скудерии».

«Феррари» испытала трудности на зимних тестах и старте сезона, а глобальные обновления теперь будут готовы не раньше Гран-при Венгрии. В связи с этим Бинотто подвергся критике.

«Можно бесконечно долго говорить о том, кого можно назначить на его пост», — отметил бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд.

«В футболе мы бы сейчас говорили о смене тренера», — поддержал Хайдфельда экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер.

Но Камильери не согласен с ними и продолжает поддерживать Бинотто.

«Мы находимся в начале нового цикла с долгосрочным планом. Любые неудачи, безусловно, не изменят выбранный нами курс, и я абсолютно уверен, что Маттиа и команда исправят недостатки. Понятно, что нам нужно улучшаться во всех направлениях. Единственное решение — это реагировать. И я рад работе, которую Маттиа и вся его команда проделывают на всех уровнях», — цитирует Камильери GrandPX.

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