Ральф Шумахер объяснил, почему штраф Хэмилтона за аварию с Албоном неправильный

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер прокомментировал выступление гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Австрии и его аварию с Александером Албоном.

«Это был определённо не лучший уик-энд для Льюиса. Он уступил напарнику в квалификации, стартовал пятым из-за штрафа за игнорирование жёлтых флагов и в довершение всего даже не смог подняться на подиум, получив наказание за контакт с Александером Албоном.

Если говорить про этот конкретный эпизод, то для меня это обычный гоночный момент. Наказание для Льюиса было неправильным. По старым правилам всегда считалось, что если ты внутри, то поворот – твой», — цитирует Ральфа GrandPX.

Напомним, после столкновения Албон откатился в конец пелотона, а позже был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с силовой установкой. Хэмилтон продолжил движение, но получил штраф – к его итоговому времени добавили 5 секунд. Это лишило британца возможности подняться на подиум.