Бриаторе участвует в переговорах «Рено» с Алонсо

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо уже два месяца ведет переговоры с с «Рено» и «Рейсинг Пойнт», сообщает итальянский журналист Corriere della Sera Джорджио Терруцци.

Участие в возможной сделке с «Рено» принимает экс-руководитель команды из Энстоуна и неофициальный менеджер испанца Флавио Бриаторе.



«Фернандо в течение нескольких месяцев вёл переговоры с «Рено» и «Рейсинг Пойнт». Последние сейчас на подъёме. Но там слишком запутанная ситуация с Серхио Пересом и Лэнсом Строллом, сыном владельца. Поэтому велика вероятность, что Алонсо всё же подпишет контракт с французской командой. Объявить об этом могут уже через несколько дней.

Алонсо заменит Риккардо. Флавио Бриаторе, сохраняющий статус неофициального менеджера Фернандо, руководит важнейшими этапами по заключению соглашения. Оба верят, что при новом президенте «Рено» Луке де Мео команда станет конкурентоспособной», — цитирует Терруцци FormulaPassion.