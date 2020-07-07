Ральф Шумахер считает, что Хэмилтона слишком отвлекают «побочные вопросы»

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер выразил мнение, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может упустить титул чемпиона в 2020 году из-за того, что отвлекается на не связанные с Формулой-1 дела вроде участия в движении Black Lives Matter.



«Я должен сказать кое-что о Льюисе. В одном из интервью он заявил: единственное, что может отделить его от титула чемпиона мира, — это коронавирус. Но он явно недооценил Валттери. Боттас выступил очень хорошо. В такой форме финн является реальным претендентом на титул.



Также следует отметить, что Льюис в настоящее время занимается многими побочными вопросами. В прошлом он не уделял этому меньше внимания. Подобные занятия явно отвлекают его», — цитирует Ральфа GrandPX.