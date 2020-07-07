Квят: у меня были красивые обгоны, но их, конечно же, не показали

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят ещё раз рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при Австрии, посетовав, что его обгоны не вошли в телевизионную трансляцию.



«Гонка получилась очень богатой на события. У меня были красивые обгоны, которые, вероятно, никто не видел, потому что их, конечно же, не показали. В любом случае было здорово опять бороться на трассе с коллегами. После второго выезда сейфти-кара вторая половина гонки получилась очень интересной. У меня была приятная гонка, пока я не вступил борьбу колесо в колесо с одним из соперников. Меня вытеснили на жёлтый бордюр-«сосиску», который повредил переднее антикрыло моей машины. После этого гонка для меня была фактически завершена, потому что болид потерял очень много прижимной силы. Ну а потом случился прокол, ну или какой-то отказ в задней части машины, что окончательно завершило мою гонку.



До момента с повреждением антикрыла я боролся за серьёзные очки. Конечно, это расстраивает, но темп у нас был. Надеюсь, в следующий раз я буду спокойнее и смогу завоевать хорошие очки», — заявил Квят в видеоблоге «Альфа Таури».

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