Попов объяснил, почему ему не понравилась акция со вставанием гонщиков Формулы-1 на колено

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов поделился своим мнением относительно акции перед стартом Гран-при Австрии Формулы-1, когда 14 гонщиков из 20 встали на колено в знак поддержки движения против расового неравенства.



«Мне очень не нравится вся эта тема, которая развивается вокруг протестов и прочего. Я предполагаю, что у всех гонщиков была одинаковая мотивация: все гонщики против расизма. Да и мало людей я знаю, которые за расизм. Другое дело, что когда тебя фактически принуждают вставать на колено… Это несколько странно и многих может отвадить. Но дело даже не в этом… В NASCAR люди объясняли, что, встав на колено во время национального гимна своей страны, они показывают несогласие со своей системой — той самой, которая притесняет темнокожих, при которых полициях их убивает и так далее. Согласие высказывают американские граждане во время американского гимна.



Поэтому когда люди со всех стран мира приезжают в Австрию, которая не имела никакого отношения к рабовладельству, не имела колоний, плантаций в Бразилии… То почему нужно проявлять неуважение к австрийскому гимну? Если честно, я не знаю.



Так или иначе кто захотел, тот это сделал. А кто счёл, что нужно проявить уважение к жертвам расизма, но при этом не вставать на колено во время гимна другой страны, они сделали это. Навешивать ярлыки на тех, на других и на третьих совершенно неправильно и непродуктивно. Эту тему надо закрыть. Пора закончить со взаимными обвинениями, кто расист, кто не расист, кто антирасист...



Ещё раз повторюсь: естественно, любой нормальный человек против расизма, угнетения одной расы, или национальности, или одного пола другим. Дополнительно делать из этого вещь, которая сталкивает людей и заставляет их ещё больше полемизировать, мне кажется, что это не очень правильно. Опять же, это моё мнение», — сказал Попов в своём подкасте «Гаснут огни».