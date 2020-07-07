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Феттель — о Гран-при Австрии: болид был неузнаваем

Феттель — о Гран-при Австрии: болид был неузнаваем
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от неудачного для себя Гран-при Австрии, по итогам которого ему удалось набрать лишь одно очко. По словам немца, машина в гонке была попросту неузнаваемой.

«Скорость просто отсутствовала. Мы по-прежнему в поиске. Наверное, было две-три вещи, которые работали не совсем идеально. Машина была неузнаваемой по сравнению с тем, какой она была в пятницу. Так что день гонки не был для меня хорошим.

Что касается столкновения с Сайнсом, это не было преднамеренно. Просто хотел быть как можно ближе. Не ожидал от Карлоса манёвра в последний момент. Это была моя вина, не хотел его задеть. Без разворота у меня были бы лучшие шансы», — приводит слова немецкого пилота Autosport.

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